Квитова — в четвертом круге US Open
06:23
Чешка Петра Квитова обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в четвертый круг US Open. Также в следующий раунд прошли эстонка Анетт Контавейт и американка Шелби Роджерс.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Магда Линетт (Польша, 24) — 6:3, 6:2
Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:2, 6:4
Петра Квитова (Чехия) - Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/7/