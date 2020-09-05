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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Квитова — в четвертом круге US Open

06:23

Чешка Петра Квитова обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в четвертый круг US Open. Также в следующий раунд прошли эстонка Анетт Контавейт и американка Шелби Роджерс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Магда Линетт (Польша, 24) — 6:3, 6:2

Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:2, 6:4

Петра Квитова (Чехия) - Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/7/

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