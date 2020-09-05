Чешка Петра Квитова обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в четвертый круг US Open. Также в следующий раунд прошли эстонка Анетт Контавейт и американка Шелби Роджерс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Магда Линетт (Польша, 24) — 6:3, 6:2

Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:2, 6:4

Петра Квитова (Чехия) - Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:3