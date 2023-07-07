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Сегодня, 14:30

Квитова обыграла Соснович во втором круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла Александру Соснович из Белоруссии во втором круге Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 14 минут.

В третьем круге 9-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Наталия Стеванович (Сербия) — Тамара Корпач (Германия).

В другом матче американка Мэдисон Кис обыграла Викторию Голубич (Швейцария) — 7:5, 6:3. Далее она сыграет с Мартой Костюк (Украина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 9) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:2, 6:2

Мэдисон Кис (США, 25) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 7:5, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Петра Квитова
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