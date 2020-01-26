Квитова обыграла Саккари и пробилась в четвертьфинал Australian Open
06:38
В матче четвертого раунда Australian Open в женском одиночном разряде чешская теннисистка Петра Квитова обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:7 (4:7), 6:3, 6:2).
Матч продолжался два часа и 16 минут. В 1/4 финала чешка сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Элисон Риске (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Петра Квитова (Чехия, 7) — Мария Саккари (Греция, 22) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...