Квитова обыграла Козлову и пробилась в третий раунд US Open

В матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде чешская теннисистка Петра Квитова победила украинку Катерину Козлову (7:6, 6:2).

Также представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла белоруску Веру Лапко (6:3, 6:3). В поединке двух американок Дженифер Брэди прошла Кэтрин Бэллис (6:1, 6:2). Полчка Магда Линетт прошла Данку Ковинич (Черногория) — 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 6) — Катерина Козлова (Украина) — 7:6 (7:3), 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Вера Лапко (Белоруссия) — 6:3, 6:3

Дженнифер Брэди (США, 28) — Кэтрин Беллис (США, WC) — 6:1, 6:2

Магда Линетт (Польша, 24) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4)