Квитова обыграла Доден и вышла во второй круг турнира Roland Garros

Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над француженкой Осеан Доден (6:3, 7:5) в матче первого круга в турнире Roland Garros. Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут.

30-летняя Квитова сыграет с Ясмин Паолини во втором круге турнира.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 7) — Осеан Доден (Франция) — 6:3, 7:5

Сара Эррани (Италия, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:2, 6:1

Бернарда Пера (США) — Кэтрин Беллис (США) — 7:6, 6:1

Ясмин Паолини (Италия) — Алена Большова (Испания) — 6:4, 6:3

Цветана Пиронкова (Болгария, WC) — Андреа Петкович (Германия) — 6:3, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) — Лорен Дэвис (США) — 7:6, 6:2