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Квитова и Зигемунд сыграют в четвертьфинале Roland Garros

13:54
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На Открытом чемпионате Франции определилась первая пара четвертьфиналисток. За выход в полуфинал поспорят Лаура Зигемунд и Петра Квитова.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 7:5, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 7) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:4

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