Квитова и Зигемунд сыграют в четвертьфинале Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции определилась первая пара четвертьфиналисток. За выход в полуфинал поспорят Лаура Зигемунд и Петра Квитова.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 7:5, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 7) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:4