Квитова и Зигемунд сыграют в четвертьфинале Roland Garros
13:54
На Открытом чемпионате Франции определилась первая пара четвертьфиналисток. За выход в полуфинал поспорят Лаура Зигемунд и Петра Квитова.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Лаура Зигемунд (Германия) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 7:5, 6:2
Петра Квитова (Чехия, 7) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:4
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