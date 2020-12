Квалификация Australian Open пройдет вне Австралии

Журналист Хосе Моргадо на своей странице в Twitter сообщил, что квалификация Australian Open пройдет не в Австралии.

По данным источника, сейчас рассматривают варианты с ОАЭ или Лос-Анджелесом, и должна закончиться до 15 января. В то же время в Австралии будут проведены турниры серии «Мастерс» за неделю до старта основного турнира.

Ранее исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тили сообщил, что старт Australian Open перенесен с 18 января на 8 февраля.

Tennis Australia informed the players that the AusOpen qualifying will be played prior to January 15th in a different country. Middle East or LA are some of the options.



They also want to hold four events (two ATP, two WTA) in the week before the AO (1-6 February)