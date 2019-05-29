Кузнецова выступит на "Уимблдоне" вместо Макаровой

Российская теннисистка Екатерина Макарова не выступит на "Уимблдоне" в 2019 году. Заменит россиянку ее соотечественница Светлана Кузнецова. Информация опубликована в Твиттере WTA Entry List UPDATES.
#Wimbledon Update— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 29 мая 2019 г.
Out
MAKAROVA, EKATERINA
In
KUZNETSOVA, SVETLANA
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JOROVIC, IVANA
Ранее Макарова пропустил турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, а также не выступила на Roland Garros. Кузнецова в первом раунде Roland Garros проиграла словачке Кристине Кучовой (4:6, 2:6) и покинула турнир.
Уимблодон-2019 пройдет 1-14 июля в Лондоне (Великобритания).
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