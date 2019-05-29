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Кузнецова выступит на "Уимблдоне" вместо Макаровой

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Российская теннисистка Екатерина Макарова не выступит на "Уимблдоне" в 2019 году. Заменит россиянку ее соотечественница Светлана Кузнецова. Информация опубликована в Твиттере WTA Entry List UPDATES.

 

Ранее Макарова пропустил турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, а также не выступила на Roland Garros. Кузнецова в первом раунде Roland Garros проиграла словачке Кристине Кучовой (4:6, 2:6) и покинула турнир.

Уимблодон-2019 пройдет 1-14 июля в Лондоне (Великобритания).

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