Кузнецова выступит на "Уимблдоне" вместо Макаровой

Российская теннисистка Екатерина Макарова не выступит на "Уимблдоне" в 2019 году. Заменит россиянку ее соотечественница Светлана Кузнецова. Информация опубликована в Твиттере WTA Entry List UPDATES.

#Wimbledon Update



Out

MAKAROVA, EKATERINA



In

KUZNETSOVA, SVETLANA



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JOROVIC, IVANA — WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 29 мая 2019 г.

Ранее Макарова пропустил турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, а также не выступила на Roland Garros. Кузнецова в первом раунде Roland Garros проиграла словачке Кристине Кучовой (4:6, 2:6) и покинула турнир.

Уимблодон-2019 пройдет 1-14 июля в Лондоне (Великобритания).