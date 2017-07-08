Кузнецова отдала Херцог четыре гейма в третьем круге Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах победила Полону Херцог из Словении в третьем круге Уимблдона. Россиянка отдала сопернице четыре гейма - встреча закончилась со счетом 6:4, 6:0. В 1/8 финала турнира россиянка встретится с победительницей матча Агнешка Радванска – Тимеа Бачински.

В других поединках испанка Гарбинье Мугуруса обыграла Сорану Кирстю - 6:2, 6:2, а словачка Магдалена Рыбарикова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко - 6:2, 6:1.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) – Херцог (Словения, Q) – 6:4, 6:0

Мугуруса (Испания, 14) - Кирстя (Румыния) - 6:2, 6:2

Рыбарикова (Словакия) - Цуренко (Украина) - 6:2, 6:1