Кузнецов вышел во второй раунд квалификации Уимблдона
18:47
Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй раунд квалификации Уимблдона в мужском одиночном разряде. В первом раунде он обыграл испанца Марио Мартинеса Вилелью (6:4, 6:7 (5:7), 6:2).
Матч продолжался один час и 44 минуты. Следующим соперником Кузнецова станет австриец Себастиан Офнер.
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