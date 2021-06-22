Кузнецов вышел во второй раунд квалификации Уимблдона

Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился во второй раунд квалификации Уимблдона в мужском одиночном разряде. В первом раунде он обыграл испанца Марио Мартинеса Вилелью (6:4, 6:7 (5:7), 6:2).

Матч продолжался один час и 44 минуты. Следующим соперником Кузнецова станет австриец Себастиан Офнер.