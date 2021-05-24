Кузнецов вышел во второй раунд квалификации Roland Garros
22:02
Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй раунд квалификации Roland Garros в мужском одиночном разряде. В первом раунде он обыграл белоруса Илью Ивашко (6:4, 7:6 (7:1). Матч продолжался один час и 41 минуту.
Следующим соперником Кузнецова станет победитель пары Брэйден Шнур (Канада) — Илья Марченко (Украина).
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