Кузнецов вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Кузнецов в трех сетах (6:4, 7:6 (8:6), 6:2) одолел американца Сэма Керри и вышел во второй круг US Open. Матч длился час и 47 минут. В следующем раунде Открытого чемпионата США Кузнецов встретится с победителем пары Янник Зиннер (Италия) — Карен Хачанов (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Кузнецов (Россия) — Сэм Керри (США) — 6:4, 7:6 (8:6), 6:2