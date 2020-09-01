Кузнецов вышел во второй круг US Open
21:41
Российский теннисист Андрей Кузнецов в трех сетах (6:4, 7:6 (8:6), 6:2) одолел американца Сэма Керри и вышел во второй круг US Open. Матч длился час и 47 минут. В следующем раунде Открытого чемпионата США Кузнецов встретится с победителем пары Янник Зиннер (Италия) — Карен Хачанов (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Кузнецов (Россия) — Сэм Керри (США) — 6:4, 7:6 (8:6), 6:2