Кузнецов проиграл Шварцману в четырех сетах в первом круге Roland Garros
Российский теннисист Андрей Кузнецов вылетел в первом круге Roland Garros.
Кузнецов проиграл аргентинцу Диего Шварцману в четырех сетах — 3:6, 6:1, 4:6, 2:6.
Во втором круге турнира Шварцман встретится с испанцем Хауме Мунаром.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Андрей Кузнецов (Россия, Q) — 6:3, 1:6, 6:4, 6:2
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