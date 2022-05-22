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Сегодня, 16:42

Кузнецов проиграл Шварцману в четырех сетах в первом круге Roland Garros

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Кузнецов вылетел в первом круге Roland Garros.

Кузнецов проиграл аргентинцу Диего Шварцману в четырех сетах — 3:6, 6:1, 4:6, 2:6.

Во втором круге турнира Шварцман встретится с испанцем Хауме Мунаром.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Андрей Кузнецов (Россия, Q) — 6:3, 1:6, 6:4, 6:2

Теннис
Андрей Кузнецов
Роберт Шварцман
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