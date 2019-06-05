Куницын считает, что Хачанов давно созрел для громких свершений в турнирах "Большого шлема"

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в четвертьфинал Roland Garros. По его словам, если теннисист будет хорошо подавать, то у него появится хорошая возможность выйти в полуфинал.

– Безусловно, шансы у Карена есть – он не раз играл с Тимом и обыгрывал его, – приводят "Известия" слова Куницына. – В том числе в начале этого года на показательных соревнованиях, где два раза победил австрийца. Полагаю, если Хачанов будет хорошо подавать, то у него появится хорошая возможность выйти в полуфинал.

​На самом деле выход Хачанова в четвертьфинал прогнозировался. Он уже третий год подряд был в четвертом круге "Ролан Гаррос". Год назад тоже был большой шанс пройти Зверева и пробиться в четвертьфинал. Также в прошлом году он неплохо выступил на US Open, где имел большое преимущество над Надалем. Поэтому Карен давно созрел для громких свершений в турнирах "Большого шлема", и радует, что он начал оправдывать ожидания.

В понедельник он впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP. Будем надеяться, что это даст большой толчок карьере Хачанова. Невозможно постоянно демонстрировать стабильно высокие результаты, но игровой арсенал Карена позволяет достаточно часто достигать поздних стадий крупных турниров.

Следующим соперником Хачанова на Roland Garros станет австриец Доминик Тим.

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