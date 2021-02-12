Куницын оценил шансы Карацева в матче четвертого круга Australian Open

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын прокомментировал «СЭ» победу Аслана Карацева на Australian Open над аргентинцем Диего Шварцманом. Матч третьего круга закончился со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

«Последние полгода Аслан показывал замечательную игру. Все матчи, которые он провел в квалификации и в Мельбурне, играл сильнее соперников. Сегодня показал очень хороший теннис, справился с нервами, несмотря на то, что в первый раз играл на такой стадии и с соперником из топ-10. По качеству игры Аслан был сильнее и заслуженно победил», — сказал Куницын «СЭ».

Также Куницын оценил его шансы в матче четвертого круга.

«Матчи будут без зрителей, что даже лучше, потому что все-таки Аслан не привык играть на больших кортах, с огромным количеством публики. Шансы неплохие, но главное — справиться сейчас с большим потоком внимания к своей персоне. Если он покажет такой же теннис, как сегодня, то все может получится», —добавил Куницын.

В четвертом круге Карацев сыграет с Феликсом Ожье-Алиассимом, который обыграл своего соотечественника Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 7:5, 6:3.

(Анастасия Пастернак)