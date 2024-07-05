Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня обыграли американок Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс (США) в первом круге Уимблдона в парном разряде — 6:4, 3:6, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.
В следующем круге Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Кристина Букша/Нао Хибино (Испания/Япония).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 12) — Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс (США) — 6:4, 3:6, 7:5
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