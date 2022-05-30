Кудерметова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сыграет против Дарьи Касаткиной
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос» обыграла финалистку US Open 2017 года Мэдисон Кис со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 44 минуты.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Кудерметова встретится с россиянкой Касаткиной, которая ранее разгромила итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Мэдисон Киз (США, 22) — 6:2, 6:2
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