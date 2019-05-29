Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира "Большого шлема"

Россиянка Вероника Кудерметова прошла в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в двух сетах Зарину Дияс из Казахстана – 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В третьем круге 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей пары Кайя Канепи (Эстония) – Чжан Шуай (Китай).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 7:5, 6:1
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