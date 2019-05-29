Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира "Большого шлема"

Россиянка Вероника Кудерметова прошла в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в двух сетах Зарину Дияс​ из Казахстана – 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В третьем круге 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей пары Кайя Канепи (Эстония) – Чжан Шуай (Китай).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 7:5, 6:1