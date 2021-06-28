Кудерметова в упорной борьбе проиграла в первом круге Уимблдона

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла на старте Уимблдона. В первом круге она уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич в трех сетах.

В матче первого круга Кудерметова (29-й номер посева) уступила со счетом 6:3, 1:6, 9:11. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Во втором круге третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Голубич сыграет с американкой Даниэль Роуз-Коллинз.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — 3:6, 6:1, 11:9

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Даниэль Лао (США, Q) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4