Кудерметова в упорной борьбе проиграла в первом круге Уимблдона
20:41
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла на старте Уимблдона. В первом круге она уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич в трех сетах.
В матче первого круга Кудерметова (29-й номер посева) уступила со счетом 6:3, 1:6, 9:11. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
Во втором круге третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Голубич сыграет с американкой Даниэль Роуз-Коллинз.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — 3:6, 6:1, 11:9
Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Даниэль Лао (США, Q) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю