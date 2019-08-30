Кудерметова в паре с Воскобоевой не смогла выйти во второй круг US Open
19:49
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой уступили немкам Анна-Лене Фридзам и Лауре Зигемунд в парном разряде в первом круг US Open — 6:4, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия) — Вероника Кудерметова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан, 15) — 6:4, 6:4