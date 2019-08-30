Кудерметова в паре с Воскобоевой не смогла выйти во второй круг US Open

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой уступили немкам Анна-Лене Фридзам и Лауре Зигемунд в парном разряде в первом круг US Open — 6:4, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия) — Вероника Кудерметова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан, 15) — 6:4, 6:4