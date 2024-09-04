Кудерметова в паре с Хаочин вышла в полуфинал US Open в праном разряде
Россиянка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня одержали победу в четвертьфинале турнира US Open в парном разряде. В трех сетах они обыграли Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлайфф — 4:6, 7:5, 6:3.
Следующими соперницами Кудерметовой и Хаочин будут Людмила Киченок из Украины и Елена Остапенко из Латвии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — 4:6, 7:5, 6:3
Источник: Сетка US Open
Новости