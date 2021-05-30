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Кудерметова преодолела барьер первого круга Roland Garros

19:14
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Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела барьер первого круга Roland Garros. В двух сетах она победила Аманду Анисимову из США.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Аманда Анисимова (США) — 7:6 (7:5), 6:1

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