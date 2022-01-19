Кудерметова обыграла Рузе и вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open.
Во втором круге Кудерметова победила Елену-Габриэлу Русе из Румынии в двух сетах — 6:2, 7:5.
В третьем круге россиянка сыграет с победителем матча Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — Мария Саккари (Греция, 5).
В параллельной встрече Барбора Крейчикова из Чехии победила китаянку Ван Сиюй. В третьем круге Крейчикова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 7:5
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Ван Сиюй (Китай, WC) — 6:2, 6:3
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