Кудерметова обыграла Рузе и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге Кудерметова победила Елену-Габриэлу Русе из Румынии в двух сетах — 6:2, 7:5.

В третьем круге россиянка сыграет с победителем матча Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — Мария Саккари (Греция, 5).

В параллельной встрече Барбора Крейчикова из Чехии победила китаянку Ван Сиюй. В третьем круге Крейчикова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 7:5

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Ван Сиюй (Китай, WC) — 6:2, 6:3