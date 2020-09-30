Кудерметова обыграла Пармантье в первом раунде Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй раунд Roland Garros. В первом раунде она обыграла француженку Полин Пармантье (6:2, 6:3).

Матч продолжался один час и 20 минут. Россиянка в следующем раунде сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

В другом матче белоруска Арина Соболенко победила представительницу США Джессику Пегулу (6:3, 6:1).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Полин Пармантье (Франция, WC) — 6:2, 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 8) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:1