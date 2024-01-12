Полина Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова потерпела поражение в финале квалификации Australian Open. В трех сетах она проиграла француженке Фионе Ферро — 3:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты.

20-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Ее 26-летняя соперница допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов.

Открытый чемпионат Австралии-2024 стартует 14 января и закончится 28 января.