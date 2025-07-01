Теннис
1 июля, 20:55

Вероника Кудерметова прошла во второй круг Уимблдона

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжу Линь в первом круге турнира Уимблдона со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Кудерметова сделала 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала все 3 брейк-пойнта. Ее соперница Линь выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и не смогла реализовать 4 брейк-пойнта.

В следующем круге Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова встретится с десятой «сеяной» турнира Эммой Наварро из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:2

