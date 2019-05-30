Кудерметова и Воскобоева проиграли Стосур и Шуай на Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой проиграла в первом раунде парного турнира Roland Garros. Их обыграл дуэт Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) - 6:3, 6:0.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 5) - Вероника Кудерметова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) - 6:3, 6:0