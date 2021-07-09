Кудерметова и Веснина вышли в финал парного разряда Уимблдона
19:52
Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в финал парного разряда Уимблдона. В полуфинальном матче они в трех сетах одолели пару Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.
Соперницами россиянок в финале станут Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:5
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