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Кудерметова и Веснина вышли в финал парного разряда Уимблдона

19:52
Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Фото wimbledon.com
Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Фото wimbledon.com
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Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в финал парного разряда Уимблдона. В полуфинальном матче они в трех сетах одолели пару Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.

Соперницами россиянок в финале станут Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:5

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