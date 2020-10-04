Кудерметова и Шуай проиграли в третьем круге «Ролан Гаррос» в парном разряде
14:19
Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Китая Чжан Шуай проиграли в третьем круге турнира «Большого шлема» Roland Garros. Они уступили дуэту София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США, 9) — 6:2, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США, 9) — Вероника Кудерметова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 8) — 6:2, 3:6, 6:4