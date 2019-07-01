18:09 | Теннис — "Большой шлем"

Кудерметова и Севастова вышли во второй круг Уимблдона

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Россиянка Вероника Кудерметова в первом круге Уимблдона обыграла бельгийку Изалин Бонавантюр – 6:2, 6:4.

В параллельной встрече представительница Латвии Анастасия Севастова взяла верх над американкой Кристи Ан – 6:3, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) – 6:2, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия, 12) – Кристи Ан (США, Q) – 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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