Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли Сторм Хантер из Австралии и Элисе Мертенс из Бельгии в третьем круге «Ролан Гаррос» в парном разряде — 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 29 минут.
За выход в полуфинал российская пара поборется с дуэтом Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США, 10)
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 15) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — 6:3, 6:4
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