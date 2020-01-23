Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кудерметова и Риске пробились во второй раунд парного турнира Australian Open

11:38
Теги:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Элисон Риске пробились во второй раунд Australian Open в парном разряде. В первом раунде они обыграли китайский дуэт Пэн Шуай/Чжан Шуай — 6:3, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Элисон Риске (Россия/США, 13) — Пэн Шуай/Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:3

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир