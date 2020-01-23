Кудерметова и Риске пробились во второй раунд парного турнира Australian Open
11:38
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Элисон Риске пробились во второй раунд Australian Open в парном разряде. В первом раунде они обыграли китайский дуэт Пэн Шуай/Чжан Шуай — 6:3, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Элисон Риске (Россия/США, 13) — Пэн Шуай/Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:3
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