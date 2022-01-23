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Сегодня, 06:27

Кудерметова и Потапова вышли в четвертьфинал женского парного турнира на Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал женского парного турнира на Australian Open.

В третьем круге Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс победила китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4. В четвертьфинале Кудерметова и Мертенс сыграют с парой Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес-Тормо (Бельгия/Испания).

Анастасия Потапова в паре с Ребеккой Петерсон из Швеции победила пару Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) в двух сетах — 6:3, 7:6 (8:6). В четвертьфинале Потапова и Петерсон встретятся с парой Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань — 7:6 (7:5), 6:4

Ребекка Петерсон/Анастасия Потапова (Швеция/Россия) — Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — 6:3, 7:6 (8:6)

Теннис
Australian Open
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
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