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Сегодня, 06:05

Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира Australian Open в парном разряде. В двух сетах они переиграли Кирстен Флипкенс и Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:4.

Следующие соперницы Кудерметовой и Мертенс определятся в матче Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес Тормо (Бельгия/Испания) — 6:3, 6:4

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