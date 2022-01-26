Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира Australian Open в парном разряде. В двух сетах они переиграли Кирстен Флипкенс и Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:4.
Следующие соперницы Кудерметовой и Мертенс определятся в матче Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес Тормо (Бельгия/Испания) — 6:3, 6:4
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