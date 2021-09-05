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Кудерметова и Маттек-Сэндз проиграли в третьем раунде US Open

22:26
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Бетани Маттек-Сэндз не смогли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде.

В третьем раунде их обыграл дуэт Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сандерс (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался один час и 57 минут.

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Евгений Петров все материалы автора

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