Кудерметова и Маттек-Сэндз проиграли в третьем раунде US Open
22:26
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Бетани Маттек-Сэндз не смогли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде.
В третьем раунде их обыграл дуэт Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сандерс (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался один час и 57 минут.
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