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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кудерметова и Чжан Шуай пробились в третий круг Roland Garros

19:15

Россиянка Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай вышли в третий круг Roland Garros. Дуэт обыграл бельгиек Грит Миннен и Элисон Ван Уйтванк.

В третьем круге Кудерметова и Чжан Шуай встретятся с Софией Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 8) — Грит Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/12/7/

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