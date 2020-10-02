Кудерметова и Чжан Шуай пробились в третий круг Roland Garros
19:15
Россиянка Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай вышли в третий круг Roland Garros. Дуэт обыграл бельгиек Грит Миннен и Элисон Ван Уйтванк.
В третьем круге Кудерметова и Чжан Шуай встретятся с Софией Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 8) — Грит Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/12/7/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...