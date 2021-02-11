Кудерметова и Блинкова уступили в первом круге парного разряда Australian Open

Россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова 11 февраля в матче 1-го круга Australian Open в трех сетах потерпели поражение от Бернарды Перы и Росали Ван дер Хук — 6:3, 3:6, 5:7.

Матч длился два часа.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Бернарда Пера/Росали Ван дер Хук (США/Голландия) — Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия, 15) — 3:6, 6:3, 7:5