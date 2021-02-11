Кудерметова и Блинкова уступили в первом круге парного разряда Australian Open
09:55
Россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова 11 февраля в матче 1-го круга Australian Open в трех сетах потерпели поражение от Бернарды Перы и Росали Ван дер Хук — 6:3, 3:6, 5:7.
Матч длился два часа.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Бернарда Пера/Росали Ван дер Хук (США/Голландия) — Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия, 15) — 3:6, 6:3, 7:5
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