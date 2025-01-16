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Сегодня, 12:58

Кудерметова победила Бултер и вышла в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге Australian Open обыграла британку Кэти Бултер со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. На счету 27-летней россиянки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В третьем круге Кудерметова встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания, 22) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:2

Australian Open
Вероника Кудерметова
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