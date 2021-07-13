«Кто-то без меня выиграл свой Уимблдон». Веснина опубликовала фото дочери

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала фото дочки Лизы. Девочка одета в костюм с эмблемой Уимблдона и держит в руках трофей.

«Кажется, кто-то без меня выиграл свой Уимблдон и накрыл поляну по этому поводу», — написала Веснина в Instagram.

10 июля россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смогли стать победительницами Уимблдона женского парного разряда. В финале они уступили Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 5:7, 7:9.