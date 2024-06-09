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Сегодня, 14:00

Кто из россиян и сколько раз выигрывал турниры «Большого шлема»

Евгений Кафельников выиграл «Ролан Гаррос» в 1996 году
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Турниры «Большого шлема» включают в себя четыре крупных ежегодных турнира. Это Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.

В одиночном мужском разряде в разное время побеждали россияне. Публикуем список всех победителей ТБШ среди представителей нашей страны.

Australian Open

Евгений Кафельников (1999)

Марат Сафин (2005)

«Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников (1996)

US Open

Марат Сафин (2000)

Даниил Медведев (2021)

На Уимблдонском турнире в одиночном мужском разряде из россиян никто еще не побеждал.

Евгений Кафельников стал первым россиянином, кто смог победить на турнирах «Большого шлема». Это было в 1996 году на Открытом чемпионате Франции. Ранее ни одному российскому и советскому игроку не удавалось выигрывать в финалах в одиночном разряде.

Australian Open
US Open
Ролан Гаррос
Уимблдон
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Марат Сафин
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