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Сегодня, 22:12

Крюгер поделилась эмоциями после победы над Миррой Андреевой в матче US Open

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Американская теннисистка Эшли Крюгер прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой в матче второго круга US Open-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4.

«Я так счастлива. Рада, что попала в третий круг... Я просто наслаждалась матчем и публикой. Это заряжает. С нетерпением жду возможности играть на US Open. Помню, как смотрела этот турнир, когда была маленькой. Попасть в третий круг — мечта», — сказала Крюгер после матча.

В третьем круге US Open Крюгер сыграет с сильнейшей в паре Мария Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия).

Теннис
US Open
Мирра Андреева
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