Касаткина одержала победу на старте US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла румынку Жаклин Кристьян в первом круге US Open-2024.

Встреча длилась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 27-летней россиянки. Касаткина за матч 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету румынской спортсменки 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Открытого чемпионата США представительница России встретится либо с американкой Пейтон Стирнс, либо с украинкой Лесей Цуренко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 12) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 6:4