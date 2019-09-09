Кристи Ан: «Медведев — парень из фильма, который был хорошим с самого начала
06:51
Американская теннисистка Кристи Ан поделилась впечатлением о россиянине Данииле Медведеве, который в финале US Open в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
— Медведев — тот парень в фильме, который, как вы думали, станет злодеем, но он был одним из хороших ребят с самого начала, — написала Ан в своем Twitter.
Медведев после финала US Open еще раз извинился перед американской публикой
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