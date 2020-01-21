Кристи Ан: «Хотела бы сыграть в миксте с Сафиным. Показали бы трибунам задницу»
05:45
Американская теннисистка Кристи Ан, проигравшая в первом круге Australian Open Каролин Возняцки, в своем Twitter ответила на вопросы болельщиков.
— С кем бы тебе хотелось сыграть в миксте?
— С Маратом Сафиным. В этом случае мы могли бы вместе показать трибунам задницу.
— Если бы у тебя была возможность сыграть с финале «мэйджора» в кем угодно, кто бы это был?
— Серена. Чтобы стать лучшей, нужно уметь обыгрывать лучших.
— Чьи плакаты висели у тебя в комнате?
— Когда училась в старшей школе — с Фернандо Торресом и Криштиану Роналду. В средней школе мне нравились плакаты с Энди Роддиком или Маратом Сафиным.
На Roland Garros в 2004 году Сафин после одного из розыгрышей стянул шорты.
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