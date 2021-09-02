Крейчикова встретится с Рахимовой в третьем круге US Open

Чешка Барбора Крейчикова одержала победу во втором круге турнира US Open. В двух сетах она выиграла у американки Кристины Макхэйл — 6:3, 6:1.

Следующим соперником Крейчиковой будет россиянка Камилла Рахимова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 19) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 6:4