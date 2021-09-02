Крейчикова встретится с Рахимовой в третьем круге US Open
02:41
Чешка Барбора Крейчикова одержала победу во втором круге турнира US Open. В двух сетах она выиграла у американки Кристины Макхэйл — 6:3, 6:1.
Следующим соперником Крейчиковой будет россиянка Камилла Рахимова.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:1
Елена Рыбакина (Казахстан, 19) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 6:4
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