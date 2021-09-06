Крейчикова рассказала о проблемах со здоровьем во время матча US Open против Мугурусы

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась в матче четвертого круга US Open против Гарбинье Мугурусы из Испании (6:3, 7:6 (7:4).

«Гарбинье начала прибавлять, но я этого ожидала. Но в конце матча мне было очень тяжело, и я до сих пор плохо себя чувствую. Не знаю, что случилось, но я не могла дышать. Голова начала кружиться, весь мир как будто трясся. Со мной такого никогда раньше не было.

Но я выкладывалась до конца. Было тяжело: я впервые играла вечерний матч на таком большом корте и до этого момента получала удовольствие", — приводит слова Крейчиковой Twitter WTA insider.

В четвертьфинале Крейчикова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.