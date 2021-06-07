Крейчикова рассказала о проблемах, с которыми столкнулась перед матчем 1/8 финала Roland Garros

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, что столкнулась с проблемами перед матчем 1/8 финала Roland Garros против Слоан Стивенс (6:2, 6:0).

«Не знаю, что сегодня произошло. Я проснулась и чувствовала себя очень плохо. Не знаю почему. Просто испытывала стресс. За полчаса до матча даже не хотела выходить на корт, мне было очень плохо. Пришлось закрыться в комнате физиотерапии и поговорить с психологом. Плакала.

Но мы многое обсудили, и она сказала, что преодоление этого чувства уже будет огромной победой — как бы матч не завершился. Это будет личностный триумф. Была очень рада, что хорошо начала матч. После первого же розыгрыша мне стало легче. Потом сделала брейк и почувствовала, что могу играть, могу бороться.

Наверное, я переживала, что не потяну такой матч. Думаю, проблема была в этом», — приводит слова Крейчиковой Twitter WTA Insider.

В следующем круге она сыграет с Кори Гауфф из США.