Чешская теннисистка Барбора Крейчикова после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой (6:1, 2:6, 6:4) в финале Roland Garros отдала должное сопернице.

«Она играла отлично, она провела прекрасные две недели, — сказала Крейчикова в эфире телеканала Eurosport 1. — У нее большой опыт, она много турниров сыграла. Мне очень приятно было против тебя играть».

Крейчикова впервые в своей карьере выиграла турнир «Большого шлема».