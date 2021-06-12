Крейчикова — Павлюченковой: «Было очень приятно играть против тебя».
18:50
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой (6:1, 2:6, 6:4) в финале Roland Garros отдала должное сопернице.
«Она играла отлично, она провела прекрасные две недели, — сказала Крейчикова в эфире телеканала Eurosport 1. — У нее большой опыт, она много турниров сыграла. Мне очень приятно было против тебя играть».
Крейчикова впервые в своей карьере выиграла турнир «Большого шлема».
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