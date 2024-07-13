Крейчикова — о победе на Уимблдоне-2024: «Лучший день в моей жизни»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась эмоциями от победы на Уимблдоне 2024 года.

В финале турнира 28-летняя спортсменка в трех сетах обыграла итальянку Ясмин Паолини — 6:2, 2:6, 6:4.

«То, что произошло, просто невероятно. Это определенно лучший день в моей теннисной карьере, а также лучший день в моей жизни. Я говорила себе, что нужно оставаться смелой. Это был такой трудный матч, такой великолепный финал... Я очень счастлива. Последние два месяца были для меня безумными. Я получила огромную поддержку от зрителей — невероятно чувствовать любовь с их стороны», — приводит FOX Sports слова Крейчиковой.

Для Крейчиковой это первый титул в 2024 году и вторая победа на турнире «Большого шлема» в карьере. Всего на ее счету 8 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

До этого года лучшим результатом чешки на Уимблдоне был четвертый круг.