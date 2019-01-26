Крейчикова и Рам выиграли Australian Open в миксте

Чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам выиграли турнир "Большого шлема" Australian Open в миксте. В финальном матче они обыграли австралийцев Джона-Патрика Смита и Астру Шарму - 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Оба теннисиста завоевали свой первый титул в миксте. Также это первый трофей "Большого шлема" для Раджива Рама.



Мельбурн (Австралия)



Турнир "Большого шлема" Australian Open



Общий призовой фонд 44 700 000 долларов



Открытые корты, хард

Микст



Парный разряд



Финал



Барбора Крейчикова/Раджив Рам (Чехия/США, 3) - Астра Шарма/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) - 7:6 (7:3), 6:1

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